Кардиолог назвал доступные продукты для поддержания здоровья в норме

Кардиолог Ахмет Карабулут назвал доступные продукты, которые помогут поддерживать состояние здоровья в норме. Речь идет о винограде и гранате.

По словам врача, включение красных или черных сортов винограда в рацион позволит сохранить здоровье сердца и сосудов и нормализует вес. Дело в том, что ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают разжижать кровь и предотвращают риск образования тромбов. Также они уменьшают воспаление сосудов и нормализуют уровень холестерина в крови.

Гранат или сок из него поможет людям, страдающим сердечно-сосудистыми недугами. Также он станет полезным для гипертоников и людей, которые часто пребывают в стрессовом состоянии. Речь идет о регулярном употреблении одного плода или стакана свежевыжатого сока.

Нормализовать состояние при гипертонии помогут физические упражнения, например, ходьба, езда на велосипеде, бег и плавание. Их эффективность врачи приравнивают к приему лекарств, сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».