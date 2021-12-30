 

Кардиолог назвал доступные продукты для поддержания здоровья в норме

30.12.2021, 18:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кардиолог Ахмет Карабулут назвал доступные продукты, которые помогут поддерживать состояние здоровья в норме. Речь идет о винограде и гранате.
По словам врача, включение красных или черных сортов винограда в рацион позволит сохранить здоровье сердца и сосудов и нормализует вес. Дело в том, что ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают разжижать кровь и предотвращают риск образования тромбов. Также они уменьшают воспаление сосудов и нормализуют уровень холестерина в крови.

Гранат или сок из него поможет людям, страдающим сердечно-сосудистыми недугами. Также он станет полезным для гипертоников и людей, которые часто пребывают в стрессовом состоянии. Речь идет о регулярном употреблении одного плода или стакана свежевыжатого сока.

Нормализовать состояние при гипертонии помогут физические упражнения, например, ходьба, езда на велосипеде, бег и плавание. Их эффективность врачи приравнивают к приему лекарств, сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Эксперт Рекеда о создании Союзного государства: Этот процесс затянется

31.05 / Названы основные симптомы вегетососудистой дистонии

25.05 / 4 домашние маски для лица, которые спасут от нежелательных волос на лице

25.09 / Личное: “Отношения дома напряженные”

31.08 / Мнение: Как США захватили Ирак в 2003 году

21.12 / Вертинский. Взгляд и нечто

18.05 / НЕЗАБЫВАЕМО УБОГАЯ ЕДА ВРЕМЕН СССР

21.04 / Заснувший с сигаретой мужчина погиб от ожогов

09.07 / Специалисты сообщили, что российский «Прометей» способен защищать от метеоритов

20.08 / Бывший спичрайтер Юрия Лозы рассказал о трудностях работы с Сергеем Шойгу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика