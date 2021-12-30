 

Татьяна Голикова сообщила о росте коллективного иммунитета в России до 61,8%

30.12.2021, 18:56, Разное
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила о росте коллективного иммунитета в РФ с 60,4 до 61,8%. Этому способствует активная вакцинация населения препаратами от коронавируса.
В оперативном штабе РФ по борьбе с COVID-19 подтвердили, что на 30 декабря первый этап вакцинирования прошли более 78 млн человек, а полный курс поэтапного введения лекарственного препарата завершили более 74 млн россиян. Таким образом, согласно статистики, коллективный иммунитет уже присутствует у 61,8% населения России, и это число продолжает увеличиваться. В Минздраве объяснили, что полностью побороть пандемию возможно только при развитии действенной иммунной защиты у всех жителей страны.

В настоящее время продолжается активная массовая вакцинация граждан РФ против коронавируса. Среди самых популярных вакцин выделяются «Спутник V» и «Спутник Lite». Также в министерстве зарегистрированы «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник М» и «КовиВак», пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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