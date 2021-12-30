 

Мнение: Игры 2021

30.12.2021, 18:51, Разное
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Коротко об интересных игровых проектах, которые мне приглянулись в 2021-м году.

1. Cyberpunk 2077. Несмотря на объективные недостатки и недоделанность, он оказался наиболее интересным из того, с чем ознакомился. Отличный сюжет, отличная музыка, отличный визуал – все это весьма памятно и сегодня. Естественно, есть куча невыполненных обещаний, баги, криво работающие механики и т.п. Но это тот случай, когда достоинства перевесили недостатки. Надеюсь, проект доведут до ума и будет повод вернуться в чарующий и ужасающий Найт-Сити. Для меня это игра года.

2. Mass Effect Trilogy. В меру годный ремастер одной из лучших игровых научно-фантастических вселенных. Еще один повод вернуться к старым полюбившимся героям или впервые познакомиться с Шепардом, Нормандией, Жнецами и прочими представителями не такой уж далекой галактики. Лишний повод задуматься над тем, насколько редко выходят настолько качественные проекты, которые оставляют после себя след на долгие годы.

3. Pathfinder: Wrath of the Righteous. Внезапно отличный отечественный (!) игровой продукт мирового уровня. С одной стороны, его корни уходят в классические проекты вроде Baldurs Gate, но это только на первый взгляд. Авторы смогли творчески дополнить оригинальные механики и получился более чем самобытный продукт в жанре темного фэнтези, который не стыдно поставить в один ряд с классическими партийными РПГ. Данная игра отличная антитеза к утверждениям, что российская игровая индустрия мертва. Труп индустрии крупных российских ААА-игр все-таки шевелится.

4. Трудоград. Еще один отечественный проект. Продолжение АТОМа. По сути, пару десятилетий в России пытались сделать "русский Fallout". Данный проект ближе всех приблизился к сей заветной цели целого поколения разработчиков. Да, проект не идеален, местами кондовен и шаблонен, но общее впечатление от знакомства сугубо позитивное.

5. Жизнь и страдание сэра Бранте. Отличная интерактивная история, где предлагается прожить жизнь человека от рождения до смерти в вымышленном королевстве с аллюзией на Новое время. Интересные повороты сюжета, жизненные проблемы и вполне себе хорошо поданная мораль, что за все в этой жизни надо платить.

Еще бы отметил следующие проекты: Encased (партийная РПГ от российских разработчиков из Питера с отсылками к Стругацким), Age of Empire IV (более-менее приличное продолжение известной серии стратегий в реальном времени, которая началась еще во второй половине 90х), Skyrim (его снова пришлось купить, Тодд прекрати!), The Forgotten City (антуражный детектив на движке от Скайрима).

Разочаровали: Humankind, Kings Bounty II, Disciples III.

В новом году с интересом жду: Starfield, Victoria 3.

Кому что понравилось или не понравилось, что разочаровало или наоборот приятно удивило, пишите в комментариях.

Источник: Colonel Cassad



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