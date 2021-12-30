Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Януковича об отстранении его от должности президента

В своем иске Янукович просит установить отсутствие у Верховной Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента.

В определении суда сказано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (РФ), сообщила в Telegram народный депутат от партии “Слуга народа”, постоянный представитель ВРУ в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк в комментарии Общественному отметил, что заявление касается обстоятельств принятия “антиконституционного постановления, которое незаконно отстранило действующего и находящегося на тот момент в Украине президента от его полномочий”.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

27 ноября 2021 года Янукович подал в Окружной административный суд Киева на Верховную Раду из-за своего отстранения от должности главы государства.

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