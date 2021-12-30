 

“Что сказать? Талант”. Нардеп Гончаренко умилил сеть песней Кутуньо в исполнении своего сына . Видео

30.12.2021, 18:48, Новости дня
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“Такого исполнения Italiano vero вы еще не слышали! Специально для вас – праздничный кавер от Кирюши. Да, в песне речь идет об “итальянце”, но в исполнении этого украинца песня также имеет свой шарм. Ничего не имею против Тото Кутуньо, но такое исполнение мне по сердцу ближе”, – написал Гончаренко.

“Это так мило”, – отреагировали подписчики.

“Что здесь можно сказать? Талант”, – оценили вокал сына Гончаренко его фолловеры.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/1499123503796988/

Контекст:

Алексей Гончаренко родился в в 1980 году в Одессе. С женой Ольгой он воспитывает двух сыновей – Алексея И Кирилла.

Алексей и Ольга познакомились в 1997 году во время учебы в Одесском государственном медицинском университете. Ольга Глова по специальности – детский врач. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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