“Что сказать? Талант”. Нардеп Гончаренко умилил сеть песней Кутуньо в исполнении своего сына . Видео
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Такого исполнения Italiano vero вы еще не слышали! Специально для вас – праздничный кавер от Кирюши. Да, в песне речь идет об “итальянце”, но в исполнении этого украинца песня также имеет свой шарм. Ничего не имею против Тото Кутуньо, но такое исполнение мне по сердцу ближе”, – написал Гончаренко.
“Это так мило”, – отреагировали подписчики.
“Что здесь можно сказать? Талант”, – оценили вокал сына Гончаренко его фолловеры.
https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/1499123503796988/
Контекст:
Алексей Гончаренко родился в в 1980 году в Одессе. С женой Ольгой он воспитывает двух сыновей – Алексея И Кирилла.
Алексей и Ольга познакомились в 1997 году во время учебы в Одесском государственном медицинском университете. Ольга Глова по специальности – детский врач.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет