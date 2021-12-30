“Собственной кровью написал на стенах камеры имя палача”. Украинец Синченко, находящийся в плену на Донбассе, предпринял попытку суицида

“Жестокие пытки довели его до попытки самоубийства. Находясь в отчаянии, Григорий собственной кровью написал на стенах камеры СИЗО №5 имя палача – Стас Кошевой”, – рассказала Денисова.

Она подчеркнула, что действия оккупантов нарушают не только нормы украинского, но и международного права, в частности Женевских Конвенций и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека.

Сообщается, что Синченко уже в третий раз находится в плену подконтрольной России оккупационной администрации.

“Коренный дончанин был студентом симферопольского университета, где учился на политолога. После временной оккупации Крыма отказался писать заявление на перевод в российский вуз, за что был отчислен. В 2016 году Григорий приехал в Донецк, чтобы восстановить документы по инвалидности, поскольку с детства имеет заболевание позвоночника и 2 декабря был задержан неизвестными вооруженными людьми по обвинению в работе в пользу Украины”, – рассказала Денисова.

В СИЗО Донецка, куда его поместили, Синченко пережил жестокие пытки: его подвешивали за наручники, избивали до потери сознания и пропускали через тело многочисленные разряды тока. Во время одной из пыток он получил разрыв легких, что в дальнейшем повлекло за собой туберкулез.

Мужчину удалось освободить во время большого обмена в декабре 2017 года.

По данным Денисовой, Синченко решил отомстить за все, что пережил в плену и снова уехал в Донецк. Там в октябре 2019 года он устроил акцию против пыток – взорвал станцию сотового оператора “Феникс”. Видео выложил в You Tube, подписав: “Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам в подвалах МГБ. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток, или фашистская республика останется без связи”.

Мужчину сразу же задержали сотрудники так называемого “министерства государственной безопасности” и он вторично оказался в плену. В конце мая 2020 года Синченко удалось сбежать из донецкого изолятора временного содержания, но через месяц его снова задержали.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным омбудсмена на 28 июня этого года, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.

“В тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно содержат 30 женщин, они подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем”, – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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