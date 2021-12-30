 

Глава района подарил многодетной семье новый кальян

30.12.2021, 18:31, Разное
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Глава Петропавловского района Виктор Сыч осуществил мечту мальчика из многодетной семьи из села Коммунарка, попросившего подарить новый кальян. 

С утра, 29 декабря, чиновник лично приехал в населённый пункт с новым предметом быта. Его встретила семья из 12 человек. Как рассказал отец семейства Василий, он и его старший сын Егор давно мечтали о новом кальяне, ведь старому уже исполнилось 10 лет и он стал пропускать. 

“Дети растут, одному уже пятнадцать исполнилось, иногда хочется покурить всем, а приходится становиться в очередь. Да и купить новый достаточно сложно. Семья большая, а я временно безработный. Материнского капитала нам тоже не хватает. Поэтому новый очень нужен”, – рассказал он. 

Глава района не только подарил многодетной семье желаемый подарок, но и вместе с детьми и родителям опробовал его на практике. Также он пожелал матери семейства – Надежде, находящейся на шестом месяце беременности, лёгких родов и дал свою визитку, чтобы скорая помощь приехала на вызов в деревню.     

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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