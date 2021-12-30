 

Осуждена «заказавшая» иностранцам мужа москвичка

30.12.2021, 18:24, Новости дня
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Вынесен приговор жительнице столицы Ольге Тузовой за убийство супруга, с которым они разводились, также вынесены приговоры нанятым ею убийц, сообщили в прокуратуре города.

«Суд приговорил Тузову к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Суд установил, что 45-летняя Тузова с августа по сентябрь 2019 года, участвуя в бракоразводном процессе, и опасаясь отказа в удовлетворении ее иска о разделе имущества, организовала вместе с иностранцем Балбуэной Венсантом убийство супруга.

Венсант попросил о помощи своего соотечественника Феликса Эрнандеса Дукто, он согласился на это за 2 млн рублей.

В сентябре 2019 года женщина убедила жертву выйти на улицу, где исполнитель шесть раз ударил его ножом, от этих травм пострадавший умер.

Венсант получил 14 лет колонии строгого режима, Эрнандес Дукто – 13 лет.

Обвинительный вердикт фигурантам вынесла коллегия присяжных.

В сентябре 2019 года сообщалось, что в Москве по подозрению в убийстве бизнесмена задержаны иностранцы. Источник сообщал, что речь идет о гражданах Кубы.



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