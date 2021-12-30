Патриарший экзарх Африки не исключил переход в РПЦ епископов Александрийского патриархата

Не исключено, что епископы Александрийского патриархата заявят о желании перейти в лоно Русской православной церкви, Храмовый комплекс РПЦ в Йоханнесбурге станет базой для епархиального центра Южно-Африканской епархии, сообщил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

«Мы не исключаем расширения структуры Экзархата при необходимости. Вопрос о возможности образования иных епархий и назначения на кафедры архиереев, как из числа русского, так и из числа африканского духовенства может быть представлен на рассмотрение Священному синоду. Мы также не исключаем, что кто-то из епископов Александрийского патриархата заявит о желании перейти в лоно Русской православной церкви», – цитирует РИА «Новости» митрополита.

Также он заявил, что храмовый комплекс РПЦ в Йоханнесбурге станет базой для епархиального центра Южно-Африканской епархии.

«В Йоханнесбурге – центре Южно-Африканской епархии – с 1999 года действует приход Русской православной церкви. Храмовый комплекс включает, помимо храма, несколько дополнительных помещений для приходских нужд. Это полноценная материальная база для создания там епархиального центра с кафедральным собором», – сообщил отец Леонид.

Ранее РПЦ отобрала у Александрийского патриарха приходы РПЦ в Африке.

Напомним, РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора.

В конце ноября глава Александрийской церкви патриарх Феодор назвал главу так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) «желанным братом». Сообщалось, что на литургии на Кипре патриарх Александрийский помянул главу ПЦУ.

Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке. В его составе были основаны две епархии: Северо-Африканская, глава которой будет носить титул «Каирский и Северо-Африканский», и Южно-Африканская, которую возглавит архиерей с титулом «Йоханнесбургский и Южно-Африканский». Патриарший экзарх Африки, которым был назначен с сохранением временного управления Ереванско-Армянской епархией архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, носит титул митрополита Клинского.