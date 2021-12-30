 

Путин подписал закон о паспорте болельщика

30.12.2021, 18:24, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов болельщиков (FAN ID), этот документ можно будет оформить через Госуслуги.

В паспорте будет отражаться история действий болельщика на спортивных мероприятиях, передает РИА «Новости».

FAN ID работал в РФ как в стране-организаторе Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу.

Документ представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый, кто купил билет на матчи.

Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. Инициатива обсуждалась с представителями администрации президента, министерства спорта, министерства внутренних дел, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также членами спортивных лиг и федераций.



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