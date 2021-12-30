Путин подписал закон о паспорте болельщика
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов болельщиков (FAN ID), этот документ можно будет оформить через Госуслуги.
В паспорте будет отражаться история действий болельщика на спортивных мероприятиях, передает РИА «Новости».
FAN ID работал в РФ как в стране-организаторе Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу.
Документ представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый, кто купил билет на матчи.
Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. Инициатива обсуждалась с представителями администрации президента, министерства спорта, министерства внутренних дел, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также членами спортивных лиг и федераций.
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