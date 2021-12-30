Факты об инопланетной жизни, которые стали известны в 2021 году

В июне Пентагон взбудоражил мир опубликованным отчетом о НЛО, а черные дыры могут быть энергетическим ресурсом для технологий инопланетян. Девять новостей, которые дают пищу для размышлений и вдохновляют любителей космоса более пристально вглядываться в небо.

В опубликованном отчете Пентагона детально описываются 144 случая встречи с НЛО. Однако ни один случай не оказался связан с внеземной активностью. Черные дыры выделяют огромное количество энергии, поэтому могут вполне подходить инопланетянам в качестве выгодного ресурса. Некоторые планеты-гиганты имеют идеальные условия для появления и развития микробов. Метан, исходящий из спутника Энцелада, может быть признаком наличия жизни где-то внутри. Через Солнечную систему в 2017 году пролетел объект очень странной формы. Астрофизик Ави Леба думает, что он вполне может быть потерявшейся частью одной из инопланетных технологий.

Ученые отправляли сигналы самыми разными способами, но до сих пор не смогли найти идеальный вариант для общения с инопланетянами. И даже если сигнал дошел до ближайших заселенных планет, не факт, что инопланетяне вообще хотят выходить с человечеством на контакт. А те люди, которые утверждают, что встречались с внеземными формами жизни, на самом деле могли увидеть их во время осознанного сна.

Источник: planet-today.ru