 

В Китае футболистам национальной сборной запретили делать татуировки и обязали вывести имеющиеся

30.12.2021, 18:02, Новости дня
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“Четкие дисциплинарные требования” предъявляются в Китае к футболистам национальной сборной и молодежной сборной (U23).

Делать новые татуировки запрещается, а тем, у кого они уже есть, рекомендуется удалить их “самостоятельно”.

При этом не исключается, что при “особых обстоятельствах” их можно оставить, если команда на это согласится.

Есть также возможность прикрыть нанесенный на кожу рисунок.

В решении также сказано, что для сборной U20 и футболистов меньшего возраста набор спортсменов с татуировками строго воспрещен.

Требования отказаться от татуировок связаны с необходимостью “идеологического и политического воспитания, укрепления патриотического воспитания спортсменов национальных сборных”.

Reuters отмечает, что татуировки китайские спортсмены делают все чаще. В частности, футбольному защитнику Чжану Линьпэну, который играет за сборную и китайский клуб “Гуанчжоу”, велели прикрывать наколку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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