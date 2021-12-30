Ефросинина: У меня все началось с орального секса. Я хотела быть девственницей до замужества

“У меня все началось с орального секса. Я была невероятно влюблена. У меня была первая любовь, очень красивый парень. Я считала, что он красивее меня. И он однажды приносит книжечку и говорит: “Сегодня мы будем пробовать все из этой книги”. Ну как бы мне очень понравились эти пробы. Помню, что мне не бы ни стеснительно, ни странно, ни стремно. Мы так любили друг друга, и это было какой-то нашей тайной. Мы обожали друг друга, нам никто не был нужен. Мы с ним исследовали все о петтинге, я впервые увидела, как все у него там обстоит. Он мне все рассказывал и показывал. Мне прямо повезло. И потом книжечка исчезла”, – поделилась воспоминаниями Ефросинина.

Она призналась, что книгу забрал ее отец. По словам ведущей, для родителей книга стала тоже “находкой”.

Отвечая на вопрос своей соведущей, певицы Оли Поляковой, почему они с Николаем не занимались сексом с проникновением, Ефросинина призналась, что берегла девственность.

“Он знал, что я боюсь. Что я хотела быть девственницей. Я придумала. что девственность надо сохранять до замужества”, – заявила она.

По словам Ефросининой, они с Николаем расстались спустя два года после начала отношений, а сейчас он проживает в РФ.

Комментарий Ефросининой о первом сексе прозвучал на 14-й минуте видео.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube

Контекст:

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).

Как телеведущая она дебютировала в конце 1990-х в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”.

Ефросинина с 2003 года замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. В 2004-м у них родилась дочь Нана. В 2013 году Ефросинина и Хромаев приняли решение расстаться. На момент расставания супруги считали отношения исчерпанными. Спустя год пара возобновила отношения, начав жить вместе. В 2014-м году у них родился сын Александр.

Сейчас Ефросинина снимает для своего канала на YouTube программы “Экзамен” и “Взрослые девочки”. Первый выпуск “Взрослых девочек” вышел 3 сентября. Во время программы Полякова и Ефросинина откровенно обсуждают различные женские темы.

Последний эфир “Взрослых девочек” от 28 декабря был посвящен интимному здоровью женщин. В нем шла речь о сексе во время месячных, о вибраторах, потере девственности, анальном сексе и так далее.

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