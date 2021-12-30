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30.12.2021, 17:58, Новости дня
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На днях представлена новая модель смартфона Tecno Spark 8 Pro с достаточно большим экраном на 6.8 дюйма. Производитель также установил в устройство аккумулятор емкостью 5000 мАч, что позволило обеспечить длительный период автономной работы. Мощность зарядного устройства – 33 Вт.

Сканер отпечатков пальцев установлен сбоку. Там же находится разъем для проводных наушников. Селфи-камера обеспечивает съемку с разрешением 8 Мп, основная работает с разрешением до 48 Мп.

Внутри установлен процессор Helio G85, изготовленный в компании MediaTek. Обхем оперативной памяти здесь – 6 Гб, емкость же основного накопителя составляет 128 Гб. Смартфон поступает в розничную продажу с базовой ценой 140 американских долларов.



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