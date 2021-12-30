 

Жители грузинских селений в горах поклялись на иконе прекратить майнинг

30.12.2021, 17:39, Новости дня
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Жители горной Сванетии по древней традиции поклялись на иконе в церкви Святого Георгия в Местиа не заниматься майнингом криптовалют, в противном случае они предадут память предков, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В грузинском высокогорье стоимость электроэнергии ниже, чем в других регионах, или за нее вообще не взимают оплату, в связи, с чем здесь появилось много майнинговых ферм, а это привело к проблемам с поставками электричества и начались веерные отключения.

По традициям, нарушивший клятву, предаст память предков и опозорит себя. Местные говорят, что иного выхода не было, пришлось приносить клятву как крайнюю меру.

Кроме жителей гор, страдали и туристы, которые стали реже подниматься в этот красивейший регион Грузии из-за проблем со светом.



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