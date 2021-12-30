Суд Украины открыл дело по иску Януковича о незаконном отстранении от власти

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде, в нем он оспаривает отстранение от должности главы государства в 2014 году, сообщила представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

«Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича В. Ф. к Верховной раде Украины в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Совгиря.

Рассматривать дело начнут 16 февраля 2022 года. Стороне защиты в среду были открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

Ранее сообщалось, что следствие обвинило экс-президента и его сына в завладении земельным участком в 104,61 га, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье».

ВАКС Украины разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра.

Резиденция «Межигорье» до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, как считает следствие, с нарушением закона.