Регионам поручили обеспечить уровень коллективного иммунитета к COVID

Главам регионов РФ поручено обеспечить достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщили в оперштабе 30 декабря.

«По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить… достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции и его поддержание за счет проведения своевременной вакцинации переболевших и повторной вакцинации иммунизированных», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

В частности, главам российских регионов поручено усилить контроль за изоляцией зараженных коронавирусом и за их контактами, обеспечить соблюдение местным населением коронавирусных ограничений, пункты вакцинации должны работать в праздники. Помимо этого, до 10 января все больницы, школы и вузы должны обеспечить дезинфекцию помещений.

Ранее Голикова обратилась к регионам с просьбой осторожнее снимать ограничения на новогодние праздники и наращивать темпы вакцинации от коронавируса.