Вакцины от COVID-19 от могут быть связаны с миокардитом



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Новые исследования английских исследователей показывают связь между вакцинацией от COVID-19 и развитием острого миокардита. До этого несколько стран свидетельствовали о влиянии матричной РНК (мРНК) BNT162b2 (это вакцина от Pfizer) на развитие этого заболевания. Кроме того, сообщалось об увеличении количества госпитализаций или смертей из-за миокардита как после мРНК, так и после векторных вакцин.

Но при этом для всего вакцинированного населения в той же Англии риск миокардита после вакцинации был небольшим по сравнению с тем же риском после положительного теста на коронавирус и одновременно тяжелом остром респираторном синдроме. Поэтому ученым было важно оценить риски развития миокардита после введения разных вакцин от коронавируса, особенно после третьей дозы, так как программы ревакцинации реализуются на международном уровне для борьбы с омикрон-штаммом.

Исследование, опубликованное на medRxiv, проводилось на выборке из более 42 миллионов человек старше 13 лет, получивших третью дозу вакцины. Оно проходило с 1 декабря 2020 года по 15 ноября 2021 года. Ученые использовали Службу управления иммунизацией NHS (NIMS) для сбора информации о людях. Чтобы определить связь между первой, второй или третьей дозой вакцины ChAdOx1 (AstraZeneca), BNT162b2 (Pfizer), мРНК-1273 (Moderna) или инфекцией SARS-CoV-2 с миокардитом, данные отдельных пациентов были сопоставлены с общенациональными данными.

По результатам исследования, у 13,5% людей был положительный тест на SARS-CoV-2 после получения первой дозы вакцины, у 30,9% — после получения второй дозы и у 0,9% — после получения третьей дозы. Процент людей, госпитализированных или умерших из-за миокардита в течение периода исследования, составил 0,006%, из которых 0,001% пострадали в течение 1-28 дней после введения любой дозы вакцины.

Исследование показало, что риск смерти или госпитализации от миокардита выше после первой и второй дозы вакцинации. Напротив, после третьей дозы вакцинации риск значительно ниже. Более того, по сравнению с аденовирусными (векторными) вакцинами, мРНК-вакцины имеют более высокий риск. Также эксперты выяснили, что риск миокардита выше у мужчин в возрасте до 40 лет, чем у женщин той же возрастной группы.

Важно отметить, что данное исследование еще ждет оценки и рецензий научного сообщества. Ранее также изучалось влияние вакцинации на развитие миокардита у юношей 12-17 лет. По данным этого исследования, риск воспаления сердечной мышцы у мальчиков в шесть раз выше после перенесенного коронавируса, чем после прививки.