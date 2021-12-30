 

Александр Лукашенко обманул телефонных мошенников и повесил на них несколько кредитов

30.12.2021, 17:31, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко смог перехитрить телефонных мошенников и оформить на них несколько кредитов в одном из белорусских банков. Инцидент произошел во время пребывания Лукашенко в Санкт-Петербурге накануне переговоров с Владимиром Путиным.

«Я, как обычно, по приезду взял бесплатную сим-карту у метро и ждал звонка от Володи. Путин мне сам мне всегда звонит, потому что у меня входящие бесплатно и отрицательный баланс. А тут звонок с незнакомого номера. Я трубку взял, меня попросили назвать номер моей карты, дату рождения и другую информацию. Но я их сразу раскусил. Я сам назвал им все их имена, адрес жительства и ближайших родственников. Мне Тертель (ред. — председатель КГБ Белоруссии) быстро подсказал. Не с тем связались, хлопцы. Думали лоха полного нашли? Я не первый год этим занимаюсь», — заявил Лукашенко.

Обманутые мошенники обратились с заявлением в полицию, но в правоохранительных органах отметили, что шансов привлечь к ответственности белорусского президента очень мало. Полицейские сообщили, что в производстве у них находится еще несколько подобных дел, по котором Лукашенко проходит в статусе свидетеля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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