 

Путин и Лукашенко подтвердили планы совместных военных учений в Беларуси в 2022 году

30.12.2021, 17:18, Новости дня
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Лукашенко отметил, что давно просил Путина, чтобы Беларусь и Россия не останавливались в сотрудничестве в оборонной отрасли.

“Я… обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами”, – обратился он к Путину.

Российский президент в ответ заявил, что учения состоятся в начале следующего года.

“Проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте – феврале. Не знаю, когда они решат”, – сказал Путин.

Контекст:

Россия и Беларусь более 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание “Московский комсомолец” написало, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. 

Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа.

4 ноября Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, проведенного в режиме видеоконференции, подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ двух стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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