 

“Сиськи выпали”. 52-летняя Зета-Джонс лежа сделала селфи в бикини

30.12.2021, 17:18, Новости дня
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52-летняя актриса позирует в кадре в черном лифе, вероятно, от бикини, демонстрируя крупным планом декольте и живот

“Солнце вышло”, – подписала она фото. 

“Солнце вышло. Сиськи выпали”, – прокомментировали снимок поклонники. 

“Ты богиня”, – написали пользователи сети.

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Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Контекст:

Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет Зета-Джонс получила “Оскар” за роль второго плана в мюзикле “Чикаго”.

Актриса замужем за коллегой Майклом Дугласом. Пара поженилась в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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