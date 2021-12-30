 

В продажу поступил смартфон Huawei дороже 3000 долларов

30.12.2021, 17:14, Новости дня
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Внешний экран в данном смартфоне покрыт нанокристаллическим материалом. А цена мобильного гаджета превышает три тысячи американских долларов. И все это – о китайском Huawei.

Речь идет о премиальной версии модели Mate X2, в которой задняя панель изготовлена из натуральной кожи. Разумеется, мы говорим вовсе не о версии, запущенной в массовое производство, а всего лишь и специальной партии.

Впрочем, в отличие от внешнего вида, начинка никого удивить не может. Обычная продвинутая версия, говорят эксперты. Объем оперативной памяти составляет 12 Гб, в основном накопителе – 512 Гб. За 3090 американских долларов, которые просят за это устройство, можно купить несколько смартфонов с аналогичными данными.



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