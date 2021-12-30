 

В Белоруссии ожидают указ о референдуме по конституции в январе

30.12.2021, 16:54, Новости дня
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Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Белоруссии Вадим Ипатов заявил, что указ президента о назначении референдума по внесению изменений в конституцию будет издан во второй половине января.

«Можно вносить свои предложения до того момента, как будет издан указ о назначении референдума. Если говорить о конкретных датах, то это 17, 18, 19 января», – цитирует его «БелТА».

Напомним, в Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в конституцию страны для всенародного обсуждения.

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти. 

Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон.



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