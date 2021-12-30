Патриарха Варфоломея выписали из больницы после инфицирования штаммом «омикрон»

Константинопольский патриарх Варфоломей выписан из больницы, где он находился под наблюдением врачей после заражения штаммом «омикрон», сообщила патриархия.

«Сегодня Вселенского патриарха Варфоломея выписали из Американского госпиталя Стамбула, где он находился под медицинским наблюдением в течение последних шести дней, зараженный мутацией коронавируса «омикрон». Он останется в изоляции еще несколько дней в патриаршем доме в районе Терапия, прежде чем вернуться в (патриаршую резиденцию) Фанар на празднование Феофании», – приводит сообщение РИА «Новости».

Варфоломею 81 год. В ноябре ему сделали операцию стентирования.

24 декабря патриарх Константинопольский Варфоломей получил положительный результат теста на коронавирус и был госпитализирован.