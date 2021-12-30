 

Стали известны сроки проведения встречи Путина и премьера Венгрии

30.12.2021, 16:54, Новости дня
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Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в начале февраля, сообщил в своем аккаунте в Facebook венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля, подготовка ведется», – цитирует его РИА «Новости».

Он также отметил, что этот год был самым успешным за все время с точки зрения венгерско-российского сотрудничества. Венгерская сторона предполагает на встрече обсуждение, в частности, строительства АЭС «Пакш», сотрудничество в области космических технологий, роль региона Захонь в железнодорожном сообщении восток – запад, экспорт на российский рынок новых венгерских продуктов питания.



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