Стали известны сроки проведения встречи Путина и премьера Венгрии

Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в начале февраля, сообщил в своем аккаунте в Facebook венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля, подготовка ведется», – цитирует его РИА «Новости».

Он также отметил, что этот год был самым успешным за все время с точки зрения венгерско-российского сотрудничества. Венгерская сторона предполагает на встрече обсуждение, в частности, строительства АЭС «Пакш», сотрудничество в области космических технологий, роль региона Захонь в железнодорожном сообщении восток – запад, экспорт на российский рынок новых венгерских продуктов питания.