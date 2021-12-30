В России зарегистрировали препарат от COVID-19 на основе плазмы переболевших



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Для производства «КОВИД-глобулин» использовалась только плазма крови пациентов с высоким титром нейтрализующих антител против коронавируса. По данным разработчиков, препарат «тренирует» иммунную систему человека быстрее создавать антитела, которые связываются с белком на поверхности вируса и блокируют его распространение в организме, защищая от развития осложнений. Применение иммуноглобулина рекомендовано для пациентов 18-60 лет со средней и тяжелой формами заболевания.

Эффективность и безопасность препарата была подтверждена в ходе рандомизированных клинических испытаний, сообщили в «Нацмибио». У 7 из 10 добровольцев, получивших «КОВИД-глобулин» вместе со стандартной терапией, значительно снизился риск развития тяжелого течения COVID-19, особенно при использовании препарата на самых ранних стадиях заболевания.

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В частности, препарат на 70% снизил вероятность развития цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоза, острого респираторного дистресс-синдрома и других серьезных осложнений.

Как отметили разработчики, препараты на основе плазмы с антителами широко используются в мировой клинической практике для лечения различных инфекций, в том числе гепатита В, столбняка и энцефалита.

Применение «КОВИД-глобулина»Минздрав одобрил еще в апреле 2021 года, а в мае препараты на основе иммуноглобулина были внесены в 11 версию временных методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции.