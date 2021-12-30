Эйдман: Ликвидация “Мемориала” реабилитирует сталинский террор. Это резко повышает вероятность повторения тех трагических событий в современной России

Путинизм – сталинизм сегодня.

Ликвидация “Мемориала” – не только политическое, но и идеологическое решение. Это публичное объявление о реабилитации сталинизма.

Часто пишут, что у российских властей нет никакой идеологии, что они просто коррупционеры, единственная цель которых – удержаться у кормушки. К сожалению, это не совсем так. У Путина и его силового окружения (Патрушев и ко), помимо обогащения и удержания власти, есть и вполне четкие идеологические цели и вообще достаточно цельная идеологическая картина мира. Ее можно легко реконструировать по высказываниям самого диктатора и его ближайших клевретов. Идеология путинизма близка к позднему сталинизму. И совершенно неслучайно, что российские власти, уничтожая “Мемориал”, реабилитируют сталинизм.

При Сталине разоблачали безродных космополитов – сейчас “иноагентов”, репрессировали врагов народа народа – теперь “экстремистов”. Как и при кровавом Гуталине, “американский империализм и его европейские марионетки” опять “плетут заговоры против России”, чекисты преследуют “не патриотичных” крымских татар и свидетелей Иеговы, все кровавые и нелепые российские правители фактически канонизированы властью, идет кампания бешеного самовосхваления и нагнетания ненависти к Западу, а Россия опять “родина слонов”, “несущая свет всему прогрессивному человечеству”.

Иделогически путинизм уже во многом скопировал сталинизм. Фактическая реабилитация сталинского террора, выразившаяся в ликвидации “Мемориала”, резко повышает вероятность повторения этих трагических событий в современной России.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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