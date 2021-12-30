 

Институт философии Российской академии наук заказал исследования ада и зла

30.12.2021, 16:32, Новости дня
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РАН потратил 742 тыс. руб.  ($9900) на исследование “Является ли злом существование ада”. 7 октября на сайте госзакупок указали статус заказа – “исполнение завершено”. Поставщиком госзакупки указан доцент, кандидат философских наук, работающий в Воронежском медицинском университете и Высшей школе экономики Игорь Гаспаров.

Институт философии РАН также потратил 742 тыс. руб. на исследование “Бесполезная свобода и проблема ада” и 686 тыс. руб. ($9170) на исследование “Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея”.

В Институте философии журналистам сказали, что действовали “в рамках закона и в рамках гранта, который выделен”.

“Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда”, – прокомментировали РБК.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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