 

Шойгу обратится с новогодним поздравлением к россиянам из Киева

30.12.2021, 16:31, Разное
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После традиционного поздравления россиян с Новым годом от имени президента Владимира Путина к соотечественникам с праздничной речью обратится министр обороны Сергей Шойгу, заявили в ведомстве. 31 декабря Шойгу появится в прямом эфире на фоне Киево-Печерской лавры.

Вместо привычного «Поздравления Президента РФ» в новом 2022 году к россиянам обратятся «Главы стран-членов Союзного государства России, Белоруссии и Украины». Впервые в истории новой России жители страны услышат поздравления с Новым годом и пожелания здоровья, счастья и успехов из Минска и Киева. Таким образом власти Союзного государства намерены возродить добрую советскую традицию, существовавшую в 1965-1989 годах, когда с Новым годом жителей СССР поздравляли все главы союзных республик. Во время киевского эфира Шойгу в кадре появятся танки «Армата», а вместо боя курантов выступление завершит торжественный артобстрел здания Верховной Рады.

«Киев – мать городов русских, и жителям России будет приятно услышать оттуда поздравления. И тем более приятно это будет для наших ветеранов, для бойцов частных охранных предприятий, мужественно отстаивающих наши интересы в Центрально-Африканской Республике и других точках земного шара. В СССР была хорошая традиция, когда жителей страны поздравляли и из Москвы, и из Киева, и из Вильнюса, и из Нур-Султана. В этом году поздравления будет всего три, но уже в следующем мы надеемся существенно расширить географию и число выступающих глав республик. Благо, военно-технический потенциал позволяет», – заявил Сергей Шойгу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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