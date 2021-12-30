Помятый вид после новогодней ночи: как вернуть коже свежий вид

Просыпаться на следующий день после новогодней ночи никогда не бывает весело. Глядеть в зеркало на следующее утро (как в прямом, так и в переносном смысле) может быть, мягко говоря, неприятно.

Чрезмерное употребление алкоголя может сделать вашу кожу изможденной, а эффекты принятого алкоголя проявляются на следующий день, часто заставляя вас выглядеть так же плохо, как вы себя чувствуете, отсюда и термин «кожное похмелье».

«Это состояние связано с тем, что алкоголь является мочегонным средством. По сути, это означает, что он быстро выводит воду из организма», – объясняет Кимберли Халм, руководитель интернет-магазина косметики Face the Future.

Значительное снижение уровня воды в организме в быстром темпе может вызвать обезвоживание и сделать кожу тусклой и сухой. Когда кожа обезвожена, это может привести к выработке сальными железами избыточного количества кожного секрета – себума, что может вызвать проблемы для всех типов кожи. Избыток секрета на жирной и комбинированной коже может привести к высыпаниям. А на сухой коже обезвоживающее действие алкоголя может быть более выраженным – кожа станет чувствительной, грубой и более сухой, чем обычно.

Итак, как же вернуть коже свежий вид после новогодней ночи?

Подготовьте кожу и тело

Сохранение гидратации жизненно важно для предотвращения кожного похмелья. Помимо достаточного количества воды, важно также увлажнить кожу снаружи. Халм объясняет: «Хотя последующий уход является наиболее важным, когда речь идет о воздействии алкоголя на кожу, нельзя упускать из виду предварительную подготовку».

Добавление нескольких дополнительных шагов перед нанесением средства может иметь большое значение. Используйте увлажняющую и успокаивающую тканевую маску, прежде чем нанести увлажняющий крем для удержания влаги. Это поможет предотвратить чрезмерное высыхание кожи в течение вечера. Вам также следует избегать косметических продуктов, вызывающих воспаление или раздражение, таких как блестки, особенно если у вас сухая кожа.

Поддерживайте гидратацию

Недостаточно просто выпить необходимое количество воды перед выходом на улицу. Если вы хотите бережного отношения к своей коже, не забывайте пить столько же воды, сколько алкоголя – это сохранит кожу увлажненной в течение ночи.

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Кимберли советует: «Если вы склонны к сухости кожи, возьмите с собой увлажняющий спрей для лица, чтобы поддерживать гидратацию в течение всей ночи. Помимо того что вы наполняете свой организм водой, периодически используйте увлажняющий спрей».

Удаление макияжа и двойное очищение

Не забывайте снимать макияж между возвращением домой и отходом ко сну – это жизненно важная привычка, если вы хотите избежать тусклой и «помятой» кожи.

«Прежде всего, дважды очистите кожу, – говорит Халм. – «Это всегда должно быть отправной точкой в ​​вечернем уходе за кожей, но после ночи алкогольных возлияний это становится еще более важным для предотвращения любых нежелательных высыпаний».

Очищающие средства на масляной основе отлично удаляют все следы макияжа и идеально подходят для удаления макияжа с лица. Для второго этапа выберите мягкое увлажняющее очищающее средство, чтобы дать вашей коже столь необходимый импульс увлажнения, не вызывая раздражения.

Нежно отшелушивайте и увлажняйте кожу

Сняв макияж, не забудьте воспользоваться скрабирующим средством, чтобы убедиться, что кожа полностью чиста.

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«После полного удаления макияжа аккуратно отшелушивайте кожу с помощью продуктов, содержащих AHA (также известных как альфа-гидроксикислота), – советует Халм. – Продукты, содержащие гликолевую и молочную кислоты, являются отличным вариантом, поскольку эти ингредиенты отшелушивают кожу и помогают осветлить тон лица. Они также творят чудеса, предотвращая стойкие высыпания прыщей, поэтому я рекомендую это как ключевой шаг после ночного застолья».

Наконец, добавляет Халм, постарайтесь удержать как можно больше влаги: «Завершите процедуру ухода за кожей, нанеся успокаивающий увлажняющий крем для удержания влаги. А те, кто испытывает проблемы с особенно сухой кожей зимой, должны подумать о ночной маске для лица, чтобы удержать влагу».

На следующее утро

Несмотря на то, как плохо вы себя чувствуете утром на следующий день, проявление к коже внимания сделает ваш уход еще более перспективным.

Во-первых, если вы хотите минимизировать отечность лица, выполните его массаж.

«Движения на коже – отличный способ уменьшить отечность с немедленным эффектом, поскольку это будет стимулировать усиление кровообращения и вернет жизнь вашему лицу», – говорит Халм.

Если у вас дома есть роллер для массажа, используйте его с легким или умеренным давлением после нанесения масла для лица, чтобы избежать трения о кожу. Как вариант, вы можете взять немного льда и аккуратно протереть лицо круговыми движениями. Также можно использовать гелевые патчи для глаз, чтобы минимизировать появление темных кругов. Затем вам нужно выполнить процедуру отшелушивания и увлажнения, как накануне вечером.

После отшелушивания кожи нанесите сыворотку, содержащую гиалуроновую кислоту, средство удержания влаги.