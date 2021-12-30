 

Глава СПЧ в рамках «Елки желаний» исполнил мечту мальчика о синтезаторе

30.12.2021, 16:09, Новости дня
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Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев в рамках всероссийской акции «Елка желаний» подарил четырехлетнему мальчику из Москвы синтезатор.

«В день вручения госнаград в Кремле, где глава СПЧ был удостоен ордена Почета, он заодно поучаствовал в «Елке желаний». На выбранном им шарике оказалась просьба четырехлетнего Платона Меркурьева из Москвы – малыш из многодетной семьи военнослужащего мечтал о синтезаторе и наушниках. В канун Нового года Фадеев пригласил его вместе с папой в Администрацию президента РФ и вручил желанный подарок», – говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ.

Отец Платона признался, что даже не ожидал такого развития событий, и то, что шарик оказался именно на кремлевской елке, для семьи стало настоящим сюрпризом.

Желание четырехлетней Веры Морозовой в Санкт-Петербурге исполнил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он подарил девочке интерактивную куклу. Также Турчак навестил семью Алексеевых и исполнил мечту 14-летнего Романа – вручил в подарок современный графический планшет. Его младшей сестре – восьмилетней Маше – Андрей Турчак привез воздушный пластилин, а завтра девочка получит новые сережки и большую игрушечную кошку, говорится в сообщении в Telegram-канале ЕР.

Подарки передали еще двум детям из города Кириллов Вологодской области. Открытки с мечтами детей Турчак снял накануне во время рабочей поездки в регион. 12-летняя Елизавета получила в подарок ноутбук, а 13-летний Максим –  электронный конструктор.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках «Елки желаний» исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Республики Бурятия, который хотел побывать в роли пожарного.

Напомним, Путин ежегодно участвует в акции «Елка желаний», в этом году он исполнил мечты нескольких детей.



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