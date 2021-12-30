 

Путин подписал закон об электронных исках в суд

30.12.2021, 16:09, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает подавать иски, жалобы, представления и другие документы в суд в электронном виде.

Изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства, передает РИА «Новости».

В суд могут быть поданы документы в электронном виде через портал «Госуслуги», информационную систему, определенную Верховным судом РФ или через систему электронного документооборота.

По задумке авторов законопроекта, это позволит повысить гарантии прав граждан и юрлиц на судебную защиту, а также усовершенствовать нормы процессуального законодательства, регламентирующие порядок использования электронных документов в судопроизводстве.



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