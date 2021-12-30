 

Москва поддержала более 30 тысяч предпринимателей в 2021 году

30.12.2021, 16:00, Разное
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“Совокупный объем поддержки составил около 23 млрд рублей”, – уточнил чиновник.

В 2021 году на программу льготного кредитования потрачено 65 миллиардов рублей. Поддержано 10,6 тысячи предприятий. Объем выданных поручительств по кредитам составил 14,3 миллиарда рублей.

Принимая решение о поддержке компаний, власти делали упор на цифровизацию. Власти столицы расширили перечень отраслей и получателей помощи, упрощен комплект документов для заявки, расширен перечень компенсируемых затрат, сообщает ТАСС.

Ранее в Москве подвели итоги приема заявок от бизнеса по выплатам на соблюдение санитарных мер и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Претендовать на поддержку могли предприятия, на которых до 15 августа вакцинировались не менее 60% работников.

Одобрено 3,1 тысячи заявок. Общая сумма выплат – 332 миллиона рублей. Поддержку получают предприятия в сфере общепита, культуры, спорта, бытовых услуг и других направлений.



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