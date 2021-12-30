“Пока не представляю его вне творческой профессии”: Подольская решила, что сын Артемий пойдет по стопам родителей

Недавно Наталья Подольская поделилась информацией о том, что хотела бы, чтобы ее старший сын занимался творчеством. Певица желает, чтобы мальчик в будущем стал музыкантом.

Напомним, что Наталья родила старшего сына в 2015 году. С момента рождения ее мальчик был окружен музыкой.

Что сказала Подольская

Наталья подметила, что ее сынок очень любит различные мелодии. Она сказала: “Когда ребенок слышит музыку, он сразу начинает танцевать”.

Правда, пока Артемий не хочет становиться музыкантом. Сейчас он мечтает стать супергероем.

Певица заявила, что хочет, чтобы ее старший сын пошел по стопам родителей. Она не представляет его вне творческой профессии.