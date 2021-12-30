 

Американский самолет-разведчик создал опасную ситуацию над Черным морем

30.12.2021, 15:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Разведывательный самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint создал опасную ситуацию в воздухе над Черным морем и поставил под угрозу безопасность полета пассажирского лайнера авиакомпании «Белавиа».

«[Самолет] без контакта с диспетчерами работал всего в 1300 метрах по высоте от пассажирского самолета Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia рейсом Минск – Тель-Авив», – передает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Напомним, ранее в воздушном пространстве над Черным морем произошел новый инцидент с российским пассажирским самолетом из-за опасных маневров авиации НАТО. В результате лайнер с 160 людьми на борту был вынужден сменить курс. Москва уже заявляла протест США после аналогичного случая в начале декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обезопасить гражданские воздушные коридоры от «неопознанных летающих объектов».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Названа причина стрельбы в Нижегородской области

24.09 / Общение с человеком притупляет инстинкт самосохранения у животных

30.07 / Короля Саудовской Аравии выписали из больницы

02.08 / Минпромторг озвучил предполагаемое официальное название истребителя Checkmate

29.12 / Проведена квантовая телепортация на расстояние 44 километра

17.03 / Кулеба о финальном докладе Ирана по катастрофе МАУ: Это не отчет, а сборник манипуляций

22.11 / В Москве разрабатывают оптические чипы

25.08 / Forbes представил рейтинг богатейших россиянок

13.09 / Кабмин Израиля одобрил возобновление карантина с 18 сентября

27.06 / Путин боится интеграции Украины в НАТО и Евросоюз – Яценюк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика