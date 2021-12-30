Средства наблюдения заметили передвижение Деда Мороза над Россией

Российские средства наблюдения за космическим пространством зафиксировали передвижение Деда Мороза над Россией, говорится в сообщении Роскосмоса.

«Средства наблюдения Роскосмоса за космическим пространством зафиксировали передвижение Деда Мороза над территорией РФ на высоте 179х201 км», – сообщили в госкорпорации в Twitter.

Российская космическая корпорация – не единственное ведомство в мире, отслеживающее перемещение праздничных волшебников. Например, Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) с 1955 года отслеживает местоположение Санта-Клауса.

Ранее сообщалось, что юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать «подарок» президенту РФ Владимиру Путину в честь Нового года.

На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске к Деду Морозу. Глава государства заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката.