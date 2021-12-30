“Огонь. Соблазнительная”. Глюк’oZa показала грудь и ягодицы в сильно облегающем костюме

Под тканью видны контуры теле певицы без нижнего белья.

“Оцените образ от 1 до 10”, – предложила она.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

“Огонь. Соблазнительная”, – отметил подписчик khegai94

Контекст:

Глюк’оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.

17 июня 2006 года Глюк’оZа вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.

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