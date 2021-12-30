 

“Я беременна!” Певица Женя Малахова рассказала, что скоро станет мамой в первый раз

30.12.2021, 14:52, Разное
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Недавно стало известно, что певица Женя Малахова беременна. Звезда поделилась на своей страничке в Instagram информацией о том, что она скоро впервые станет мамой. Экс-солистка группы «Рефлекс» добавила фотографию, на которой виден ее округлившийся животик.

Подпись под фото

Под снимком певица написала следующее:

«В мои 33 – нас скоро 3».

Недавно артистка подтвердила факт беременности в своей беседе с изданием Hello.

Женя сказала, что хотела сохранить в тайне информацию о своем интересном положении, но сейчас уже большой срок, поэтому свою беременность она уже не отрицает. Информацию о том, мальчика она ждет или девочку, Малахова пока не сообщает.

Напомним, что в 2020 году Малахова второй раз вышла замуж за бизнесмена Андрея.



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