“Я беременна!” Певица Женя Малахова рассказала, что скоро станет мамой в первый раз

Недавно стало известно, что певица Женя Малахова беременна. Звезда поделилась на своей страничке в Instagram информацией о том, что она скоро впервые станет мамой. Экс-солистка группы «Рефлекс» добавила фотографию, на которой виден ее округлившийся животик.

Подпись под фото

Под снимком певица написала следующее:

«В мои 33 – нас скоро 3».

Недавно артистка подтвердила факт беременности в своей беседе с изданием Hello.

Женя сказала, что хотела сохранить в тайне информацию о своем интересном положении, но сейчас уже большой срок, поэтому свою беременность она уже не отрицает. Информацию о том, мальчика она ждет или девочку, Малахова пока не сообщает.

Напомним, что в 2020 году Малахова второй раз вышла замуж за бизнесмена Андрея.