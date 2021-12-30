Итоги года. Хорошие новости
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Теперь приступим к хорошим новостям, которых было больше, чем плохих.
На День космонавтики в родное село Юрия Гагарина в Смоленской области провели газ. Приятную новость для ветеранов Великой Отечественной сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. К 100-летию Победы каждый из них получит по квартире. Ждать осталось недолго.
Отличный подарок Омску сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Город получит безвозмездно три станции столичного метро. А в Екатеринбурге уже есть очень развитая сеть метро. В ней даже заблудился гость из Москвы, но его спасли полицейские.
А вот другому столичному жителю повезло больше. Он привился и выиграл 28 млн рублей. Миллионером стала и пенсионерка, продававшая морковь на трассе Москва – Рязань.
Минстрой предложил уравнять стоимость недвижимости в Москве и регионах.
На Кубани православные активисты изъяли из библиотек свыше 150 книг о Гарри Поттере.
Минпромторг разрешил российским производителям клеить на свои бутылки этикетки Moët & Chandon и Hennessy.
Для жителей стран СНГ Tesla выпустит бюджетные экоавтомобили с педалями.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Итоги года. Культура
Итоги года. Политика
Итоги года. Россия
Итоги года. Регионы
Итоги года. Технологии
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет