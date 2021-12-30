Итоги года. Хорошие новости

Теперь приступим к хорошим новостям, которых было больше, чем плохих.

На День космонавтики в родное село Юрия Гагарина в Смоленской области провели газ. Приятную новость для ветеранов Великой Отечественной сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. К 100-летию Победы каждый из них получит по квартире. Ждать осталось недолго.

Отличный подарок Омску сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Город получит безвозмездно три станции столичного метро. А в Екатеринбурге уже есть очень развитая сеть метро. В ней даже заблудился гость из Москвы, но его спасли полицейские.

А вот другому столичному жителю повезло больше. Он привился и выиграл 28 млн рублей. Миллионером стала и пенсионерка, продававшая морковь на трассе Москва – Рязань.

Минстрой предложил уравнять стоимость недвижимости в Москве и регионах.

На Кубани православные активисты изъяли из библиотек свыше 150 книг о Гарри Поттере.

Минпромторг разрешил российским производителям клеить на свои бутылки этикетки Moët & Chandon и Hennessy.

Для жителей стран СНГ Tesla выпустит бюджетные экоавтомобили с педалями.

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