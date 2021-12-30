Подозреваемый в массовом убийстве в США писал о своих жертвах в романах

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30.12.2021, 14:48, Новости дня
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Подозреваемый в убийстве пятерых человек в Колорадо американец написал об убийствах двух человек в своих романах, которые он публиковал за несколько лет до нападений.

Инцидент со стрельбой произошел 27 декабря в Денвере, неизвестный открыл огонь и убил четверых, трое получили ранения, в том числе сотрудник полиции, в ходе перестрелки подозреваемый был убит, передает РИА «Новости».

Ранее полиция сообщала, что 27 декабря неизвестный открыл стрельбу и убил четырех человек, трое получили ранения, в том числе полицейский, в столице американского штата Колорадо Денвере и в ее округе. В ходе последовавшей перестрелки с полицейскими подозреваемый был убит.

Убитые Алисия Карденас и Майкл Свиньярд, по данным газеты Denver Post, были жертвами убийств в книгах Линдона МакЛеода.

Свиньярда убили в его доме. В первой книге МакЛеод описывает убийство «Майкла Свиньярда» в его доме. Во втором романе подозреваемый описал нападение на тату-салон. По словам правоохранителей, МакЛеод пошел в район, где расположен салон, начал стрелять и поджег фургон, но никого не убил.

Как минимум двое погибших ранее работали с подозреваемым, знакомый МакЛеода сообщал, что тот был совладельцем тату-салона, который закрылся из-за конфликта с сотрудниками.

Семья подозреваемого сообщила, что несколько лет не общалась с ним, и отметила, что трагедия является доказательством необходимости системы, направленной на оказание помощи людям с психическими расстройствами.

В книгах МакЛеода говорилось, что все события являются вымышленными.



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