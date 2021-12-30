 

Грабитель-неудачник не смог ограбить банк в Екатеринбурге

30.12.2021, 14:48, Новости дня
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В Екатеринбурге неизвестный попытался напасть на отделение Сбербанка, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«Накануне длительных новогодних праздников не установленный пока любитель чужих денег, вероятно, решил добыть себе криминальным способом средства на подарки. Злоумышленник зашел внутрь служебного помещения и потребовал наличные, угрожая при этом всех наказать, если не выполнят его условия. Персонал финансового учреждения не воспринял всерьез незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита», – цитирует Горелых РИА «Новости».

После этого подозреваемый быстро ушел из банка, добавил он.

Сигнал о происшествии поступил в полицию в 14.54 (12.54 мск) от частного охранного предприятия, ущерб банку нанесен не был. Сейчас ведется розыск подозреваемого, анализируются съемки с камер видеонаблюдения и ведется опрос работников банка.

«Представители МВД проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на то, чтобы данный противоправный факт не остался безнаказанным», – заключил Горелых.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка РФ сообщили, что неизвестный пытался совершить ограбление одного из отделений Сбербанка.

«Попытка не удалась, деньги не похищены. Пострадавших нет. Банк оказывает правоохранительным органам содействие в расследовании», – отметили там.

В конце ноября неизвестные ограбили отделение банка в Екатеринбурге, предварительный ущерб – несколько миллионов рублей. 



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