В Китае ввели условную смертную казнь для партийной элиты

В рамках либерализации политического строя в Китае Коммунистическая партия приняла новую Народную реформу системы исправления и наказания.

С 2023 года в отдельных случаях смертная казнь будет считаться условно исполненной, без нужды в действительном расстреле.

В первую очередь это коснется партийной высшей номенклатуры, обвиненной во взяточничестве и кумовстве, которое до недавних пор каралось смертью или длительными сроками в лагерях. Также закон дает второй шанс главам китайских корпораций и банков, уличенных в коррупции.

По сути реформы, приговоренный к смерти будет формально “расстрелян” в зале суда после вынесения приговора. Его удостоверения аннулируют, а сам будет значиться умершим. Осужденному выдадут специальный паспорт-призрак, по которому он сможет передвигаться и пользоваться своими счетами, но на работу уже не устроится. В случае, если условно расстреляют чиновника, его место займет ближайший родственник, который будет отрабатывать принесенный стране ущерб.

Особо провинившихся будут навсегда высылать в Европу или США, внутри Китая они будут числиться мертвым.

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