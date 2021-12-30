 

Три симптома жировой болезни печени, которые часто игнорируются

30.12.2021, 14:30, Разное
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Начальная стадия жировой болезни печени не имеет ярко выраженной симптоматики, из-за этого человек может думать, что он чувствует обычное недомогание. Однако откладывание обследования и лечения может привести к ухудшению состояния, и болезнь начнет прогрессировать. Специалисты из British Liver Trust назвали три часто игнорируемых симптома болезни.
Жировая болезнь печени бывает двух видов. Они отличаются причиной появления заболевания: алкогольная и неалкогольная. Выделяются три «незаметных» симптома болезни – усталость, боль или дискомфорт под ребрами, и состояние истощения. Без профессионального осмотра врача эти симптомы можно легко проигнорировать. Поэтому эксперты рекомендуют при любых неприятных ощущениях обращаться к доктору.

Неалкогольная жировая болезнь лечится кардинальной сменой образа жизни. Для улучшения состояния следует добавить в рацион больше цельно зерновых культур, увеличить количество физических упражнений, а также употреблять клетчатку. Риск появления жировой болезни высок у людей с общим ожирением, лишним весом вокруг живота, гипертонией, диабетом 2 типа, а также при наличии наследственной предрасположенности.

Источник: www.medikforum.ru



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