Три симптома жировой болезни печени, которые часто игнорируются

Начальная стадия жировой болезни печени не имеет ярко выраженной симптоматики, из-за этого человек может думать, что он чувствует обычное недомогание. Однако откладывание обследования и лечения может привести к ухудшению состояния, и болезнь начнет прогрессировать. Специалисты из British Liver Trust назвали три часто игнорируемых симптома болезни.

Жировая болезнь печени бывает двух видов. Они отличаются причиной появления заболевания: алкогольная и неалкогольная. Выделяются три «незаметных» симптома болезни – усталость, боль или дискомфорт под ребрами, и состояние истощения. Без профессионального осмотра врача эти симптомы можно легко проигнорировать. Поэтому эксперты рекомендуют при любых неприятных ощущениях обращаться к доктору.

Неалкогольная жировая болезнь лечится кардинальной сменой образа жизни. Для улучшения состояния следует добавить в рацион больше цельно зерновых культур, увеличить количество физических упражнений, а также употреблять клетчатку. Риск появления жировой болезни высок у людей с общим ожирением, лишним весом вокруг живота, гипертонией, диабетом 2 типа, а также при наличии наследственной предрасположенности.

Источник: www.medikforum.ru