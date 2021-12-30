 

В России за сутки выявили 21 073 новых случая COVID-19

30.12.2021, 14:26, Разное
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Российские врачи зарегистрировали за сутки 21 073 новых случая заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее, 29 декабря, за день выявили 21 119 заболевших.

В Москве COVID-19 выявили у 2661 человека (днем ранее — 1798), в Санкт-Петербурге — у 1532, в Подмосковье — у 977. В Свердловской и Челябинской областях выявили по 524 и 490 новых случаев заражения коронавирусом соответственно. Общее количество заболевших с начала пандемии в РФ достигло 10 479 344.

Непосредственно от COVID-19 за последний день скончались 926 человек, из них 71 — в Москве, 60 — в Санкт-Петербурге. За все время пандемии в РФ инфекция унесла более 307 тысяч жизней.

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Несмотря на снижение числа заболевших в России, эпидемиологическая обстановка все же остается сложной. Накануне Международная федерация хоккея (IIHF) отменила проведение Молодежного чемпионата мира из-за случаев заражения коронавирусом в нескольких сборных.

Источник: Новая газета



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