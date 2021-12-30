 

Кабмин Украины продлил на год спецпошлины на импорт энергоресурсов из России

30.12.2021, 14:21, Новости дня
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Действие спецпошлин на ввоз из России тяжелых дистиллятов (газойлов), сжиженного газа и всех типов угля (кроме антрацитового, битуминозного и коксующегося) должно было прекратиться с 1 января 2022 года. Своим решением правительство продлило спецпошлины еще на год.

“Экономическая правда”, ссылаясь на обращение главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, сообщает, что спецпошлины устанавливаются на уровне 4–5%.

“Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины”, – говорится в его письме.

Контекст:

Россия начала вводить санкции против Украины в 2016 году – в ответ на начало действия зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Украина предпринимает зеркальные меры.

В апреле 2019 года Россия запретила экспорт в Украину продукции топливно-энергетического комплекса.

В мае Украина приняла решение о введении с 1 августа спецпошлин на ряд товаров из РФ, кроме “чувствительного импорта”, среди которого – уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция.

В 2019 году Украина ввела спецпошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. С 1 августа спецпошлина на поставляемое трубопроводным транспортом дизельное топливо составляла 3,75%, а с 1 октября – 4%. Пошлина на сжиженный газ поднялась в те же сроки соответственно до 1,75% и 3%.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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