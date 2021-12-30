 

Ведущий Даниэль Салем: Меня постоянно путают с двумя персонами – это Максим Чмерковский и Олег Кензов. С Чмерковским вообще постоянно

30.12.2021, 14:21, Новости дня
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“Меня постоянно путают с двумя персонами – это Максим Чмерковский и Олег Кензов. С Чмерковским вообще постоянно. Очень забавная история. Мы сидим на “Вечері прем’єр”, со мной садится [певица] Мишель Андраде и так холодно поздоровалась. А мы с ней дружим. Я такой: “Мишель, это я, Даник”. Она такая: “О, боже, прости, подумала, ты Макс”, – рассказал ведущий.

По слова Салема, этим летом его также приняли за Олега Кензова и начали просить автограф.

“Отец с ребенком говорят: “Можно с вами сфоткаться?” Я говорю: “С удовольствием”. – “Олег, мы такие фанаты вашего творчества”. Я говорю: “Я не Олег”. Они, не веря, уходят. Прохожу два квартала. подходит девочка: “Салем. можно сфоткаться?” Говорю: “Кончено”. Он видит это. Подходит: “Вам что, западло было сфоткаться с моим сыном?” Я говорю: “Дружище, я просто не Олег Кензов. Я Даниэль Салем”. Он такой:” Кто?” – описал случай из прошлого ведущий.

ВИДЕОВидео: Зе Интервьюер / YouTube
Контекст:

Салем родился в 1984 году в Одессе. Во взрослом возрасте проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде. 

В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Занимается бизнесом. Сейчас является ведущим передачи “Зірковий шлях” на канале “Украина”. В прошлом принимал участие в шоу канала “1+1” – “Голос країни” и “Танцы со звездами”.

Салем женат. Вместе с женой Марией воспитывает дочь Санту-Луну (2015).

Чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Чмерковский родился 17 января 1980 года в Одессе в семье Александра и Ларисы Чмерковских. У него есть младший брат Валентин, который тоже занимается танцами.

В 1994 году Чмерковский вместе с родителями и братом эмигрировал в США. Известность в Украине он получил после участия в первом сезоне шоу “Холостяк” на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й танцор был ведущим шоу “Куб” на этом же канале. В 2021 году Чмерковский был судьей на шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу “Танцы со звездами” Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

Кензов родился в 1988 году в Полтаве. Артист прославился после участия во втором сезоне шоу “Х-фактор” на СТБ. Самая известная песня в его репертуаре – “По кайфу”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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