Студенты-спасатели поздравили детей в больницах с Новым годом

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей провели новогодние акции для детей в разных регионах России. Они поздравили находящихся на лечении в больницах детей в костюмах сказочных персонажей, спустившись при помощи альпснаряжения с крыш.

Акция уже прошла во многих регионах страны. Свыше 350 добровольцев устроили настоящий праздник для более 5400 детей. 31 декабря завершающая акция пройдет в Вологодской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я считаю, нам удалось подарить новогоднее настроение детям, помочь им поверить в чудеса. Маленькие пациенты улыбались, светились счастьем, совсем малыши были очень удивлены. Надеюсь, такие яркие эмоции пойдут им на пользу, и они быстрее выздоровеют. Желаю всем детям в Новом году счастья и здоровья», – поделился член Общественной палаты, руководитель ВСКС Евгений Козеев.

Студенты-спасатели также провели праздничные акции «Счастливый новый год» и «Безопасный новый год». Добровольцы Севастопольского регионального отделения ВСКС посетили детские дома и школы-интернаты, организовали конкурсы для детей, познакомили с деятельностью спасателей, рассказали о безопасности и подарили детям подарки.

Добровольцы Крымского РО ВСКС совместно с ГАУ РК «Ресурсный центр» и Крымпатриотцентром провели эстафету безопасности для учеников Симферопольской академической гимназии. Добровольцы Калининградского регионального отделения ВСКС провели открытые уроки для обучающихся МБОУ «Гавриловская средняя школа им. Г. Крысанова» и МБОУ «ООШ п. Ново-Гурьевское». Добровольцы рассказали и показали школьникам, как действовать в различных чрезвычайных ситуациях, с которыми они могут столкнуться в период новогодних каникул. Подобные акции прошли и в других городах в больницах, домах-интернатах, школах в Омской, Орловской, Архангельской, Ярославской областях, Республиках Удмуртия, Башкортастан.