 

Студенты-спасатели поздравили детей в больницах с Новым годом

30.12.2021, 14:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей провели новогодние акции для детей в разных регионах России. Они поздравили находящихся на лечении в больницах детей в костюмах сказочных персонажей, спустившись при помощи альпснаряжения с крыш.

Акция уже прошла во многих регионах страны. Свыше 350 добровольцев устроили настоящий праздник для более 5400 детей. 31 декабря завершающая акция пройдет в Вологодской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я считаю, нам удалось подарить новогоднее настроение детям, помочь им поверить в чудеса. Маленькие пациенты улыбались, светились счастьем, совсем малыши были очень удивлены. Надеюсь, такие яркие эмоции пойдут им на пользу, и они быстрее выздоровеют. Желаю всем детям в Новом году счастья и здоровья», – поделился член Общественной палаты, руководитель ВСКС Евгений Козеев.

Студенты-спасатели также провели праздничные акции «Счастливый новый год» и «Безопасный новый год». Добровольцы Севастопольского регионального отделения ВСКС посетили детские дома и школы-интернаты, организовали конкурсы для детей, познакомили с деятельностью спасателей, рассказали о безопасности и подарили детям подарки.

Добровольцы Крымского РО ВСКС совместно с ГАУ РК «Ресурсный центр» и Крымпатриотцентром провели эстафету безопасности для учеников Симферопольской академической гимназии. Добровольцы Калининградского регионального отделения ВСКС провели открытые уроки для обучающихся МБОУ «Гавриловская средняя школа им. Г. Крысанова» и МБОУ «ООШ п. Ново-Гурьевское». Добровольцы рассказали и показали школьникам, как действовать в различных чрезвычайных ситуациях, с которыми они могут столкнуться в период новогодних каникул. Подобные акции прошли и в других городах в больницах, домах-интернатах, школах в Омской, Орловской, Архангельской, Ярославской областях, Республиках Удмуртия, Башкортастан.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Европа делает ставку на массовое тестирование — чтобы дать возможность людям нормально встретить Рождество

23.04 / Контрразведка СБУ не дала вывезти из Украины оборудование для военных кораблей

20.12 / В Украине за сутки привились от коронавируса 36 тыс. человек

28.01 / Спровоцированный коронавирусом кризис в Италии привёл к отставке премьера

14.07 / Российских пловцов заподозрили в нарушении антидопинговых правил

08.01 / В небе над Ленинградской областью столкнулись два самолета

17.07 / В Минобороны объяснили стремление США выйти из Договора по открытому небу

19.03 / Верховный суд начал рассмотрение иска китайских акционеров “Мотор Січі”

14.10 / Times – из-за любимых гаджетов половине человечества скоро придётся носить очки

18.07 / В ГСЧС предупредили об угрозе очередного наводнения и оползней на западе Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика