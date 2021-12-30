“Матерь Божья”, “Бабушка Барби”. В сети раскритиковали новый имидж 73-летней вдовы Караченцова с ярко-розовым цветом волос. Фото

В ролике Поргина запечатлена танцующей в розовом брючном костюме и туфлях на невысоких каблуках.

“Поргина сменила имидж и готова зажигать”, – написал он.

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Публикация от Денис Сорокин (@denissorokin555)

Фото Поргиной с новым цветом волос, где ее лицо запечатлено крупным планом, также опубликовал в Instgram российский журналист Феликс Грозданов.

“В 73 года оставаться такой зажигалкой удаётся редко. А она любит жизнь, всегда колоритная, эксцентричная. Спасибо за яркое во всех смыслах фото”, – написал он. Журналист в комментариях отметил, что сыну Поргиной Андрею Караченцову новый снимок матери нравится.

“Мне нравится Поргина, я ее глубоко уважаю, но вот так себя испортить – это слишком”, – отреагировали на фото пользователи сети.

“Бабушка Барби”, – написали подписчики.

“Матерь Божья”, – не оценили новый стиль актрисы в сети.

“Для ее возраста слишком вульгарно, не находите? Ну зачем так выделяться, можно быть элегантной”, – прокомментировали фото фолловеры.

Новый имидж Поргиной также обсудили российские СМИ, в том числе Mk.ru.

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Публикация от Felix Grozdanov (@felixgrozdanov)

Контекст:

Поргина родилась в 1948 году. В браке с советским и российским актером Николаем Карченцовым она прожила 43 года, овдовев в 2018 году.

В 2005 году Николай Караченцов попал в аварию, после чего у него начались серьезные проблемы со здоровьем. В 2017 году у актера диагностировали онкозаболевание. 26 октября 2018 года актера не стало – он умер в реанимации, не дожив одного дня до своего 74-летия.

Караченцов был третьим мужем Поргиной. В 1978 году у пары родился сына Андрей.

В последние несколько лет Поргина является участницей различных ток-шоу на российском телевидении.

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