 

Захарова заявила о нелепости отказа Эстонии в выдаче визы российскому журналисту

30.12.2021, 13:18, Новости дня
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Вся история с невыдачей Эстонией визы корреспонденту РИА «Новости» Анатолию Самохвалову обескураживает своей нелепостью, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова напомнила, что посольство Эстонии аргументировало данное решение тем, что «одно или более государств-членов шенгенской зоны считают, что вы (корреспондент) создаете угрозу для общественного порядка и внутренней безопасности», передает РИА «Новости».

«Отказ, формулировки и вся эта история обескураживают нелепостью, являются очередным проявлением порочной практики эстонских властей прикрывать мнимыми угрозами своей безопасности системные нарушения Таллином права на свободный доступ к информации. Все это представляет собой неуважение к положениям кодекса этики Международного союза конькобежцев 2020 года», – подчеркнула она.

Она добавила, что это решение в высшей степени необъективно и предвзято, оно продиктовано «какой-то, видимо, рефлекторной русофобией, прочно укоренившейся во властных структурах соседнего государства».

«Мы призываем профильные международные структуры, прежде всего Международную ассоциацию спортивной прессы, дать должную оценку действиям Таллина и содействовать в урегулировании этой вызывающей глубокое недоумение ситуации», – добавила Захарова.

По ее словам, существует минимальная возможность, что решение Эстонии вызвано ошибкой, «но тогда эстонские власти должны объясниться».

Напомним, Эстония отказала журналисту РИА «Новости» Анатолию Самохвалову в выдаче визы для освещения чемпионата Европы-2022 по фигурному катанию. Посольство прибалтийской республики в Москве объяснило свое решение угрозой внутренней безопасности государства.

Ранее МИД Эстонии отказал в визе российскому дипломату.



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