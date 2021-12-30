 

Песков объяснил расхождение данных по коллективному иммунитету от COVID

30.12.2021, 13:18, Новости дня
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Сведения об уровне коллективного иммунитета российских граждан к коронавирусу различаются из-за методик подсчета, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер. Действительно, они могут отличаться, они могут быть разными, потому что иногда применяется разная методика при подсчете и в целом трудно назвать цифры точные, и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что трудно учитывать погрешность, и она будет неизбежна.

Так представитель Кремля оценил разные данные о коллективном иммунитете граждан страны, озвученных вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

По словам Пескова, принцип прост: учитывать ли при подсчетах коллективного иммунитета человека, который привился год назад и до сих пор не ревакцинировался.

«Поэтому здесь определенный допуск, к этому нужно так и относиться с допуском», – заключил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что за неделю в стране вакцинировано более 1,3 млн человек, по 190 тыс. человек в сутки проходят эту процедуру.

Президент РФ Владимир Путин критиковал низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ и назвал нечестной позицию политиков, которые «крутят хвостом» и борются с вакцинацией ради повышения рейтингов. Он также заявлял, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.



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